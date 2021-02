Calcio, la scelta forte dell’allenatore Villas-Boas: “Lascio Marsiglia, non voglio neanche i soldi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dimissioni clamorose è dire poco. Dalla Francia arriva una notizia che fa in giro del mondo e non poteva essere altrimenti. L’allenatore della blasonata Olympique Marsiglia, André Villas-Boas, ha scelto di non essere più alla guida della squadra alla vigilia del match contro il Lens. Ha sbattuto la porta e se n’è andato. “Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non voglio niente dal club. Non voglio i soldi” ha dichiarato il tecnico portoghese. I motivi della rottura L’allenatore dell’OM ha spiegato di non essere d’accordo con la politica sportiva del club, a partire dai trasferimenti, come riporta il prestigioso L’Equipe, il più importante giornale sportivo di Francia. Ma cosa è successo per portare Villas-Boas a una rottura così ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dimissioni clamorose è dire poco. Dalla Francia arriva una notizia che fa in giro del mondo e non poteva essere altrimenti. L’allenatore della blasonata Olympique, André, ha scelto di non essere più alla guida della squadra alla vigilia del match contro il Lens. Ha sbattuto la porta e se n’è andato. “Ho presentato le mie dimissioni dicendo che nonniente dal club. Non” ha dichiarato il tecnico portoghese. I motivi della rottura L’allenatore dell’OM ha spiegato di non essere d’accordo con la politica sportiva del club, a partire dai trasferimenti, come riporta il prestigioso L’Equipe, il più importante giornale sportivo di Francia. Ma cosa è successo per portarea una rottura così ...

