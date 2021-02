Blasfemia dopo il gol di Lautaro. Adesso Buffon rischia un altro deferimento (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci è ricascato. Gigi Buffon rischia un altro deferimento per aver bestemmiato dopo aver subito il gol di Lautaro Martinez nella sfida di ieri sera nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il portiere della Juventus era già stato deferito per espressioni blasfeme in Parma-Juve lo scorso 19 dicembre. L’espressione dopo il momentaneo vantaggio interista non è stata ravvisata dall’arbitro Calvarese, ma sarebbe stata captata dai microfoni a bordocampo, complice l’assenza del pubblico. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci è ricascato. Gigiunper aver bestemmiatoaver subito il gol diMartinez nella sfida di ieri sera nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il portiere della Juventus era già stato deferito per espressioni blasfeme in Parma-Juve lo scorso 19 dicembre. L’espressioneil momentaneo vantaggio interista non è stata ravvisata dall’arbitro Calvarese, ma sarebbe stata captata dai microfoni a bordocampo, complice l’assenza del pubblico. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

