Barbara Lezzi: «Nessuno spiraglio per un governo tecnico. Andiamo al voto: Il M5s sarà compatto» – Intervista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non c'è via di uscita per Barbara Lezzi, pasionaria del Movimento 5 stelle molto vicina ad Alessandro Di Battista, se non il ritorno alle urne. Mentre i gruppi parlamentari ribollono per la piega che ha preso la trattativa, la senatrice leccese ringrazia il reggente Vito Crimi per non aver ceduto nel confronto con Italia viva, «Renzi voleva solo più poltrone e potere», ma avverte i vertice: «È ora di legittimare la leadership attraverso Rousseau». Senatrice, vede uno spiraglio per il governo Draghi? «Per quanto mi riguarda, non c'è Nessuno spiraglio. Non voterò alcun governo tecnico, istituzionale o accrocchi di questo tipo. In un momento così difficile per il Paese c'è bisogno di una guida forte e politica, perché ci sono delle scelte ...

