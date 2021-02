Antov arriva a Bologna | “Sono felicissimo | non vedo l’ora di incontrare i tifosi”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Valentinè giunto a. Il nuovo acquisto del club felsineo giunto dal CSKA Sofia (qui la sua scheda) ha parlato così ai microfoni di èTvRete7 della sua avventura in rossoblù, per cui sì dichiara pronto: “Sì, lo spero! Messaggio per i? Nonloro di incontrarli,davvero felice di essere qui”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : UFFICIALE - Bologna, arriva Antov dal Cska Sofia - infoitsport : UFFICIALE: Bologna, ecco Valentin Antov. Il difensore arriva dal Cska Sofia - infoitsport : Arriva Antov, Sabatini: 'Sono io arrabbiato coi tifosi' - infoitsport : Carlino – Niente attaccante, in difesa arriva Antov - TuttoBolognaWeb : Carlino - Niente attaccante, in difesa arriva Antov - -

Ultime Notizie dalla rete : Antov arriva

alfredopedulla.com

Alla finesolo, 21 anni a novembre, centrale di difesa in arrivo dal campionato bulgaro.Così Rugani è stato mollato da Bigon e Sabatini, che poi hanno chiuso su. Il classe 2000, capitano del Cska Sofia e nazionale bulgaro, è stato preso in prestito oneroso a 500mila euro e obbligo ...È già il momento di tornare in campo per i biancorossi di mister Emanuele Troise. Nella vigilia del posticipo della 22a giornata della Serie C 2020/21, il Mantova si prepara alla sfida a contro ...Il maxi-impianto potrebbe nascere a Sorgà, vicino al Mantovano. Il problema sarà discusso in una delle commissioni di Bruxelles ...