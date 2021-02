Afragola | tragedia in pieno centro | si accascia in strada e muore davanti ai parenti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dramma questa mattina ad. Alle 12 circa in via Domenico Morelli una donna ha accusato un malore ined è deceduta sotto gli occhi dei passanti. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato.inper un malore. traffico in tilt A riportare la notizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ieri laè stata veramente sfiorata in via Ciampa, quando è crollato uno dei palazzi a ... APPROFONDIMENTI IL DISSESTO Crolla palazzina ad, sgomberati quattro nuclei familiari VIDEO ...Lacrime ad, Mimmo stroncato da un infarto mentre lavora Una vera e propriaquella che ha colpito nella giornata di ieri la comunità di. Mimmo Montanaro, poco più di 50 anni, è stato stroncato da un infarto mentre stava lavorando. L'uomo è stato soccorso ...E’ stato ritrovato un cadavere di una persona morta, a via Domenico Morelli. Il corpo senza vita è di una donna, secondo alcune testimonianze, si è accasciata a terra.La città che cade a pezzi. Il cuore di tufo del centro storico ieri pomeriggio ha ceduto per la seconda volta in venti giorni, con due edifici fatiscenti, lasciati marcire consapevolmente ...