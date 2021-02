Veronica Maya incanta ‘in dolce attesa’ | lo scatto col pancione è meraviglioso | quanta bellezza!

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Maya

CheNews.it

Agli ospiti fissi si aggiungeranno: Sergio Friscia, Antonio Giuliani,, Fatima Trotta, Fabio e Aurora dei The Jackal e con loro l'immancabile mascotte, il Panda, animato dal ballerino ...A loro si aggiungono: Sergio Friscia , Antonio Giuliani ,, Fatima Trotta , e Fabio e Aurora dei The Jackal . Immancabile poi la presenza del Panda, la mascotte animata dal ballerino ...Veronica Maya incnta instagram mostrandosi in una foto in dolce attesa: lo scatto col pancione è meraviglioso, quanta bellezza!Dall'infanzia al successo, fino ad arrivare alla vita privata della nota conduttrice televisiva della Rai, madre di tre splendidi figli.