UPB | Pisauro | “Riforma fiscale condivisibile ma dubbi su risorse stanziate”

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – “L’entità dellea oggi destinate allaappaiono insufficienti a finanziare gli obiettivi indicati nei documenti ufficiali, dalla Nadef al Pnrr. E l’attuale stato dei conti pubblici, fortemente appesantito dagli interventi per l’emergenza Covid, unito all’esigenza di preservarne la sostenibilità nel medio-lungo periodo precludono la possibilità di un finanziamento in disavanzo”. Questa la posizione espressa dal presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) Giuseppe, in audizione davanti alla commissioni Finanze di Camera e Senato sulladell’Irpef. “Ad oggi – ha evidenziato– leper lasono quelle previste dalla legge ...

marattin : Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB), Giuseppe… - AMarco1987 : RT @marattin: Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB), Giuseppe Pisauro.… - pietro_busacca : RT @marattin: Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB), Giuseppe Pisauro.… - menomm : RT @marattin: Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB), Giuseppe Pisauro.… - rob_arci : RT @marattin: Indagine conoscitiva riforma IRPEF: Audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB), Giuseppe Pisauro.… -

Ultime Notizie dalla rete : UPB Pisauro

Questa la posizione espressa dal presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio () Giuseppe, in audizione davanti alla commissioni Finanze di Camera e Senato sulla riforma dell'Irpef. "..."Per quanto riguarda i redditi da locazione andrebbe valutato il loro reinserimento nell'ambito della base imponibile dell'Irpef". Lo rileva il presidente dell', Giuseppe, ascoltato sulla riforma dell'Irpef, dalle commissioni Finanze di Camera e Senato.ha ricordato che "le motivazioni originariamente indicate per l'introduzione del regime ...Questa la posizione espressa dal presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) Giuseppe Pisauro, in audizione davanti alla commissioni Finanze di Camera e Senato sulla riforma dell’Irpef. “Ad ...Cari italiani non vi aspettate che le mirabolanti promesse del governo sull'abbassamento dell'Irpef siano mantenute. Qualunque sia il ...