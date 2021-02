Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Segnalazioni su Maurizio! (Di martedì 2 febbraio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma presenta una segnalazione su Maurizio che le è arrivata da parte di una sua conoscente. Intanto Aurora torna nell’occhio del ciclone dopo l’esterna con Riccardo… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato nuovamente della presunta compagna che Maurizio avrebbe all’esterno della trasmissione. Gemma ha portato una segnalazione da parte di una sua conoscente. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio ha una compagna a Mantova! La Puntata di Oggi si apre ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 2 febbraio 2021)di: Gemma presenta una segnalazione su Maurizio che le è arrivata da parte di una sua conoscente. Intanto Aurora torna nell’occhio del ciclone dopo l’esterna con Riccardo… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è parlato nuovamente della presunta compagna che Maurizio avrebbe all’esterno della trasmissione. Gemma ha portato una segnalazione da parte di una sua conoscente. Ecco che cosa è successo nel dettaglio.di: Maurizio ha una compagna a Mantova! Ladisi apre ...

