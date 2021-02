Un "commando armato" e il camion incendiato: assalto da film sulla statale (Di martedì 2 febbraio 2021) Valentina Dardari Paura sulla strada statale Bradanicadove degli uomini hanno dato alle fiamme un mezzo, bloccando così due portavalori e dandosi poi alla fuga con un misero bottino Due portavalori sono stati presi di mira questa mattina verso le 7, lungo la strada statale Bradanica che da Candela porta a Foggia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un commando armato a posizionare un camion in mezzo alla carreggiata e a darlo subito dopo alle fiamme. Una volta che il rogo ha invaso la strada, i due portavalori non hanno avuto altra possibilità che arrestare la propria marcia. A quel punto degli uomini sono arrivati sul luogo esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco e, prima di fuggire, si sono impossessati del bottino a bordo di uno solo dei due mezzi. Assaliti ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Valentina Dardari PaurastradaBradanicadove degli uomini hanno dato alle fiamme un mezzo, bloccando così due portavalori e dandosi poi alla fuga con un misero bottino Due portavalori sono stati presi di mira questa mattina verso le 7, lungo la stradaBradanica che da Candela porta a Foggia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato una posizionare unin mezzo alla carreggiata e a darlo subito dopo alle fiamme. Una volta che il rogo ha invaso la strada, i due portavalori non hanno avuto altra possibilità che arrestare la propria marcia. A quel punto degli uomini sono arrivati sul luogo esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco e, prima di fuggire, si sono impossessati del bottino a bordo di uno solo dei due mezzi. Assaliti ...

