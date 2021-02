Ultime Notizie Roma del 02-02-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 2 febbraio in studio Giuliano poi litigano in apertura Pratiko l’esplorazione del Presidente della Camera Roberto Fico quella di presa del tavolo per il programma di governo in attesa di andare in serata riferire al capo dello Stato sulla fattibilità di un conte terra ancora molti nodi da sciogliere come lo scontro fra Italia Villa e i 5 stelle su Messenger reddito Mattarella chiede continuità per i ministri cui fanno capo crisi sanitaria ricoveri gioco al rialzo dei renziani che insiste per un documento scritto a fine tavolo Scalfarotto scrive non sono così sicuro che sia certo un conte terra quali Fornaro osserva Intesa oggi non Elezioni sono alle porte intanto rumors e toto-nomi si rincorrono smentiti dai diretti interessati Salvini esclude esecutivi di unità nazionale se salta la trattativa dice È ...