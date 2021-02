Tony Colombo si scatena sullo moto d’acqua a Dubai: piovono polemiche VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Da ormai diverse settimane a Dubai, Tony Colombo e Tina Rispoli si godono la vita negli Emirati. Ma qualcuno polemizza. Ecco cosa è accaduto con l’ultimo post del cantante neomelodico. Il VIDEO di Tony Colombo Il cantante neomelodico Tony Colombo continua a stupire i suoi tantissimi followers – più di 700mila – attraverso foto e VIDEO della sua nuova vita a Dubai. A metà gennaio, infatti, Colombo insieme a sua moglie Tina Rispoli e al giovane Nicola, primo figlio della donna. Dopo l’annuncio di un anno fa di voler abbandonare il mondo della musica, Colombo ha dovuto rinunciare al suo tour 2020, vieni tanti altri colleghi. Colombo vuole, come ha ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Da ormai diverse settimane ae Tina Rispoli si godono la vita negli Emirati. Ma qualcuno polemizza. Ecco cosa è accaduto con l’ultimo post del cantante neomelodico. IldiIl cantante neomelodicocontinua a stupire i suoi tantissimi followers – più di 700mila – attraverso foto edella sua nuova vita a. A metà gennaio, infatti,insieme a sua moglie Tina Rispoli e al giovane Nicola, primo figlio della donna. Dopo l’annuncio di un anno fa di voler abbandonare il mondo della musica,ha dovuto rinunciare al suo tour 2020, vieni tanti altri colleghi.vuole, come ha ...

radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Ti Amo Amore Mio di Tony Colombo! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Me fai mpazi di Tony Colombo! Sintonizzati ora. - xjealouis_ : la mia fidanzata/il mio fidanzato mi dovrà idolatrare nello stesso modo in cui Tony colombo idolatra Tina - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Ma Che Chiagne a ffa di Tony Colombo! Sintonizzati ora. - kindaatoxiic : @tapijinderculo ASPETTO ANCORA TONY STARK TONY COLOMBO -