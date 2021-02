Tavecchio: «I fondi esteri stanno invadendo il nostro calcio ma occhio…» (Di martedì 2 febbraio 2021) Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato a Gr Parlamento dell’invasione dei fondi stranieri in Italia Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato a Gr Parlamento dell’invasione dei fondi stranieri in Italia. Le sue parole «Il sistema del calcio italiano, come tanti altri sistemi del paese, è invaso dai fondi di investimento stranieri: il prossimo episodio sarà l’acquisto da parte di un fondo Usa che comprerà lo Spezia, con closing previsto per domani. Questo è un fenomeno che porterà lontano e vedrà sempre più la presenza di questi fondi, anonimi e sempre dal Nord America. Credo che non sia un grande vantaggio per il sistema calcio italiano, perché il fondo non fa beneficenza, ha come statuto quello di guadagnare. Si tratta di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Carlo, ex presidente della FIGC, ha parlato a Gr Parlamento dell’invasione deistranieri in Italia Carlo, ex presidente della FIGC, ha parlato a Gr Parlamento dell’invasione deistranieri in Italia. Le sue parole «Il sistema delitaliano, come tanti altri sistemi del paese, è invaso daidi investimento stranieri: il prossimo episodio sarà l’acquisto da parte di un fondo Usa che comprerà lo Spezia, con closing previsto per domani. Questo è un fenomeno che porterà lontano e vedrà sempre più la presenza di questi, anonimi e sempre dal Nord America. Credo che non sia un grande vantaggio per il sistemaitaliano, perché il fondo non fa beneficenza, ha come statuto quello di guadagnare. Si tratta di ...

