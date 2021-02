Sid Vicious, una vita a prova di morte | Memories (Di martedì 2 febbraio 2021) Con la morte di Sid Vicious si chiude un capitolo. Lui, John Simon Ritchie, non ha ancora compiuto 22 anni quando viene trovato senza vita sul letto della sua nuova compagna, Michelle Robinson, stroncato da un’overdose di eroina. Così pochi anni di vita, così tanti problemi. Sid Vicious probabilmente si è reso conto ben presto che quei Sex Pistols lo avrebbero accolto per poi farsi divorare. Non da lui, non dalla sua vocazione per l’autodistruzione, ma da una macchina che un giorno li avrebbe scaricati. Probabilmente anche per quell’incapacità di trovare una zona di comfort Sid Vicious passa le giornate tra alcol, droghe, bottiglie rotte, lamette, sesso outdoor con la sua Nancy Spungen. Sul palco si presenta con la scritta “Give me a fix” (“Datemi una dose”) incisa sul petto con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Con ladi Sidsi chiude un capitolo. Lui, John Simon Ritchie, non ha ancora compiuto 22 anni quando viene trovato senzasul letto della sua nuova compagna, Michelle Robinson, stroncato da un’overdose di eroina. Così pochi anni di, così tanti problemi. Sidprobabilmente si è reso conto ben presto che quei Sex Pistols lo avrebbero accolto per poi farsi divorare. Non da lui, non dalla sua vocazione per l’autodistruzione, ma da una macchina che un giorno li avrebbe scaricati. Probabilmente anche per quell’incapacità di trovare una zona di comfort Sidpassa le giornate tra alcol, droghe, bottiglie rotte, lamette, sesso outdoor con la sua Nancy Spungen. Sul palco si presenta con la scritta “Give me a fix” (“Datemi una dose”) incisa sul petto con ...

