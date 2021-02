Serie B, finisce 0-0 il recupero tra Pisa e Frosinone (Di martedì 2 febbraio 2021) Si è definitivamente concluso il girone di andata con il recupero della 16a giornata di Serie B tra Pisa e Frosinone: era questa l’ultima gara da recuperare rinviata per causa Covid. Le due squadre hanno chiuso il match sullo 0-0, una partita non ricca di emozioni nel primo tempo, con il secondo tempo che ha visto Gori e Bardi protagonisti di una parata a testa, attraverso la quale hanno blindato il risultato per le rispettive compagini. Un punto per parte che vede salire i toscani a 27 punti e il Frosinone a 28, ai piedi della zona playoff. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Si è definitivamente concluso il girone di andata con ildella 16a giornata diB tra: era questa l’ultima gara da recuperare rinviata per causa Covid. Le due squadre hanno chiuso il match sullo 0-0, una partita non ricca di emozioni nel primo tempo, con il secondo tempo che ha visto Gori e Bardi protagonisti di una parata a testa, attraverso la quale hanno blindato il risultato per le rispettive compagini. Un punto per parte che vede salire i toscani a 27 punti e ila 28, ai piedi della zona playoff. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

