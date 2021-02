Sanremo 2021 | Simona Ventura dice la sua su Amadeus e sul pubblico al Teatro Ariston

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Manca un mese al ritorno del Festival di(slittato di circa 30 giorni rispetto all’edizione del 2020) e fra le poche certezze trapelate online c’è l’assenza delal. Intervistata dal Corriere della Seraha così commentato: “Ilè molto importante, non solo per il calore ma perché è una rappresentanza di tutti gli italiani. Penso anche ad altri programmi come C’è Posta Per Te o al Costanzo Show… Non potrebbero esistere senza”. La conduttrice ha poi aggiunto che tornerebbe a condurre il Festival dianche solo per diventare la prima donna direttrice artistica. Quando lo condusse lei nel 2004, infatti, il ruolo del direttore artistico fu ...