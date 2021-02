Roma, detenuto con problemi psichiatrici dà fuoco ai materassi della cella (Di martedì 2 febbraio 2021) I problemi legati al carcere di Rebibbia non si limitano ai contagi da Coronavirus, che sono arrivati a più di 100, ma investono anche gli agenti della Polizia Penitenziaria. Nella giornata di oggi un detenuto con problemi psichiatrici ha appiccato il fuoco ai materassi di una cella. Nell’incendi sette agenti sono rimasti coinvolti, quattro ne sono usciti intossicati dalle esalazioni di fumo. Leggi anche: Focolaio a Rebibbia, 110 positivi. Il Garante Anastasìa lancia l’allarme: ‘Sovraffollamento, servono i vaccini’ A rendere noto l’avvenimento è proprio l’Uspp, l’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria, che punta i riflettori sulla problematica del disagio psichiatrico e su come gli agenti della Polizia Penitenziaria non siano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilegati al carcere di Rebibbia non si limitano ai contagi da Coronavirus, che sono arrivati a più di 100, ma investono anche gli agentiPolizia Penitenziaria. Nella giornata di oggi unconha appiccato ilaidi una. Nell’incendi sette agenti sono rimasti coinvolti, quattro ne sono usciti intossicati dalle esalazioni di fumo. Leggi anche: Focolaio a Rebibbia, 110 positivi. Il Garante Anastasìa lancia l’allarme: ‘Sovraffollamento, servono i vaccini’ A rendere noto l’avvenimento è proprio l’Uspp, l’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria, che punta i riflettori sulla problematica del disagio psichiatrico e su come gli agentiPolizia Penitenziaria non siano ...

SkyTG24 : Sentenza Cucchi, giudici: Stato non può disinteressarsi di un detenuto - CorriereCitta : Roma, detenuto con problemi psichiatrici dà fuoco ai materassi della cella - FrailAnemone15 : RT @SkyTG24: Sentenza Cucchi, giudici: Stato non può disinteressarsi di un detenuto - mitsouko1 : RT @magicaGrmente22: Roma, Rebibbia: detenuto psichiatrico appicca il fuoco in carcere. Quattro agenti intossicati - magicaGrmente22 : Roma, Rebibbia: detenuto psichiatrico appicca il fuoco in carcere. Quattro agenti intossicati -