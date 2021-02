Roma, c’è da sciogliere il nodo Dzeko-Fonseca: i tifosi chiedono unione (Di martedì 2 febbraio 2021) Forse non basterà una stratta di mano a ricucire il rapporto, servirà la mediazione pressante della società. Dzeko e Fonseca si ritrovano di nuovo faccia a faccia: speravano di non incrociarsi più, eppure il mercato ora li costringe a convivere per almeno altri sei mesi. Un tempo abbastanza lungo per rovinare il clima di uno spogliatoio e rallentare il percorso che vede i giallorossi al terzo posto. Per questo ieri i tifosi con uno striscione esposto allo stadio Olimpico hanno chiesto ad allenatore e capitano di trovare un accordo, di fare almeno buon viso a cattivo gioco: “Dzeko e Fonseca, combattete uniti per la maglia”, è stato l’appello. Il braccio di ferro tra i due va avanti da giorni, ma il rapporto si era incrinato già da tempo. La rottura totale è arrivata nel tunnel dell’Olimpico dopo la ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) Forse non basterà una stratta di mano a ricucire il rapporto, servirà la mediazione pressante della società.si ritrovano di nuovo faccia a faccia: speravano di non incrociarsi più, eppure il mercato ora li costringe a convivere per almeno altri sei mesi. Un tempo abbastanza lungo per rovinare il clima di uno spogliatoio e rallentare il percorso che vede i giallorossi al terzo posto. Per questo ieri icon uno striscione esposto allo stadio Olimpico hanno chiesto ad allenatore e capitano di trovare un accordo, di fare almeno buon viso a cattivo gioco: “, combattete uniti per la maglia”, è stato l’appello. Il braccio di ferro tra i due va avanti da giorni, ma il rapporto si era incrinato già da tempo. La rottura totale è arrivata nel tunnel dell’Olimpico dopo la ...

