Roberto Fico | in serata da Mattarella | forze politiche ancora distanti

Prosegue il mandato esplorativo di Roberto Fico, l'attuale Presidente della Camera, al lavoro per cercare di mettere insieme una nuova maggioranza: le distanze sono tante e su temi diversi, centrale la Giustizia. Una serie di proposte per ammorbidire le frizioni. Stasera l'appuntamento per fare il punto della situazione.

Basta collegare quest'ultimo tema alle difficoltà che stanno emergendo al tavolo della maggioranza coordinato danelle vesti di esploratore per capire quanto le decisioni del decreto ...ROMA " E' ripreso a Montecitorio il tavolo di confronto tra i capigruppo della maggioranza sul programma del nuovo Governo, convocato dal presidente della Camera. Entro oggi lo stessodovrà recarsi al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'esito del mandato esplorativo che gli è stato affidato venerdì ...Roberto Fico prosegue le indagini per trovare una nuova maggioranza di Governo nel corso del proprio mandato esplorativo: la situazione.ROMA (ITALPRESS) – E’ ripreso a Montecitorio il tavolo di confronto tra i capigruppo della maggioranza sul programma del nuovo Governo, convocato dal presidente della Camera Roberto Fico. Entro oggi ...