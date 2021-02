Quirinale: Baldassarre, ‘Carta troppo ottimista , semestre bianco paralizza Capo Stato’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Colgo una razionalità nella proposta del Presidente Segni” contenuta nel messaggio inviato alle Camere il 16 settembre del 1963 e oggi richiamato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, laddove l’allora Capo dello Stato proponeva di introdurre la non immediata rieleggibilità abolendo però il cosiddetto semestre bianco. Lo sottolinea all’Adnkronos Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte costituzionale.“Naturalmente -premette- non voglio legare le mie considerazioni alla situazione politica attuale. Bene fecero i Costituenti a prevedere un meccanismo che impedisse al Presidente della Repubblica, giunto alla fine del suo mandato, di esercitare i suoi poteri ponendo in essere comportamenti capziosi tali da favorire una sua rielezione”.“Tuttavia, inserendo la norma sul ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Colgo una razionalità nella proposta del Presidente Segni” contenuta nel messaggio inviato alle Camere il 16 settembre del 1963 e oggi richiamato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, laddove l’alloradello Stato proponeva di introdurre la non immediata rieleggibilità abolendo però il cosiddetto. Lo sottolinea all’Adnkronos Antonio, presidente emerito della Corte costituzionale.“Naturalmente -premette- non voglio legare le mie considerazioni alla situazione politica attuale. Bene fecero i Costituenti a prevedere un meccanismo che impedisse al Presidente della Repubblica, giunto alla fine del suo mandato, di esercitare i suoi poteri ponendo in essere comportamenti capziosi tali da favorire una sua rielezione”.“Tuttavia, inserendo la norma sul ...

TV7Benevento : Quirinale: Baldassarre, 'Carta troppo ottimista , semestre bianco paralizza Capo Stato'... - Alberto89672262 : @Quirinale In tempi complessi serve una personalità come Premier sopra le parti per un Governo del Presidente. Mi s… -