Pro Loco Samnium risponde agli agenti di viaggio sanniti: “Sempre pronti a collaborare” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tempestiva la risposta della Pro Loco Samnium dopo l’attacco ricevuto dall’ “Associazione agenti di viaggio sanniti” che esprimeva disappunto nei confronti della Pro Loco per la scelta di affidarsi a un operatore di viaggio esterno al territorio per la promozione del turismo locale. “In riferimento al comunicato stampa del giorno 01/02/2021 della costituente Associazione agenti di viaggio Sannio, a firma di Stefania De Stasio, voglio evidenziare che la ProLoco aderente all’UNPLI Nazionale e iscritta, controllata e regolamentata dalla Regione Campania, si occupa (senza scopo di lucro), ma con rilevanza pubblica, di finalità di promozione sociale, turistica e di valorizzazione delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tempestiva la risposta della Prodopo l’attacco ricevuto dall’ “Associazionedi” che esprimeva disappunto nei confronti della Proper la scelta di affidarsi a un operatore diesterno al territorio per la promozione del turismo locale. “In riferimento al comunicato stampa del giorno 01/02/2021 della costituente AssociazionediSannio, a firma di Stefania De Stasio, voglio evidenziare che la Proaderente all’UNPLI Nazionale e iscritta, controllata e regolamentata dalla Regione Campania, si occupa (senza scopo di lucro), ma con rilevanza pubblica, di finalità di promozione sociale, turistica e di valorizzazione delle ...

giuliocavour : @FZacchia le garantisco che se fosse governata da una Pro Loco NON saremmo a questo punto. Le Pro Loco sono abit… - PLocoFVGEventi : RT @UNPLI: Al via I'XI edizione del concorso di poesia in dialetto e lingue locali 'Tino Sangiglio' promosso dalla #ProLocoTurriaco con il… - lbianchetti : Posso completare l’effetto Pro Loco con una pregevole clip musicale feat. Mago Forest. - oggitreviso : Addio a Giuseppe Tonon, ex consigliere comunale e fondatore della Pro Loco - UNPLI : Al via I'XI edizione del concorso di poesia in dialetto e lingue locali 'Tino Sangiglio' promosso dalla… -