Nevicate apocalittiche da Record | ricordi del Febbraio 2012

Nell'inverno 2012 si è scritta una pagina meteo da record per leed il clima glaciale. Il febbraio 2012 ha visto raggiungere punte di gelo davvero eclatante, specie sul Nord ...... si ebbe una situazione di vera emergenza per diverse settimane, con molti paesi isolati anche ben dopo la cessazione delle. Frontone (Appennino Marchigiano) il 4 febbraio 2012 sepolta dalla ...Ricordi del 2012, con la celebre ondata di grande freddo e nevicate storiche Il mese di febbraio, quando ci si mette, raramente delude le attese degli amanti del freddo e della neve. Non capita tutti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo A New York irrompe 'Orlena', la tempesta di neve ferma le vaccinazioni anti-Covid ...