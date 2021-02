NBA 2020-2021 | Booker regala a Phoenix il successo su Dallas con una tripla allo scadere Memphis annichilisce San Antonio

Leggi su oasport

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono stati nove i match che si sono tenuti questa notte in NBA. Nel primo in programma, i Los Angeles Lakers hanno superato, con il risultato di 107-99, gli Atlanta Hawks. Decisivi Anthony Davis da 25 punti e Lebron James da 22. Sorridono anche i Charlotte Hornets che, dopo un supplementare, battono 129-121 i Miami Heat. Brillano i 36 punti, con nove triple realizzate, in uscita dalla panca, da Malik Monk. Vincono 98-100 i Cleveland Cavaliers sul campo dei Minnesota T-Wolves. Fondamentali i 26 punti di Collin Sexton e i 23 con 18 rimbalzi di Jarrett Allen. In una sfida tra nobili in difficoltà, i New York Knicks cadono, 102-110, contro i Chicago Bulls. MVP della serata Lauri Markkanen da 30 punti. Tutto facile per i Milwaukee Bucks che travolgono, 106-134, i Portland Trail Blazers. Grazie ai 38 punti di DeAaron Fox, invece, i Sacramento Kings espugnano il campo dei New Orleans ...