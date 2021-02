Lazio | le ultime da Formello | Milinkovic-Savic a riposo | ancora out Caicedo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ledellada, dove Inzaghi ha lavorato sul campo con una parte del gruppo squadra La Lazo torna in campo adopo la giornata diconcessa ieri da mister Inzaghi. Gli impegni ravvicinati impongono al tecnico biancoceleste una gestione delle energie, optando per un lavoro a ranghi ridotti. A, Marusic, Lulic e Patric (comunque squalificato in vista del Cagliari), affaticati dal filotto di partite consecutive. Lavoro differenziato per Leiva, Luis Alberto e Correa, autore del gol secondo gol contro l’Atalanta. In vista del match contro la squadra di Di Francesco, Inzaghi spera di poter recuperare Strakosha, Cataldi eout e sui quali c’è ottimismo. Leggi su Calcionews24.com