La didattica a distanza sotto attacco hacker

Quando le ricerche di due diversi operatori in tema di cybersecurity convergono è una interessante coincidenza. Acronis e Kaspersky, infatti, segnalano una crescita sostanziale degli attacchi indirizzati alla didattica a distanza. Kasperky ha rilevato nel mese di gennaio un aumento del 60 per cento delle minacce indirizzate a questo specifico target nel mese di gennaio del 2021, mentre Acronis indica un incremento delle attività di phishing con messaggi che richiedono una valutazione dei docenti. Si tratta di dati che hanno risvolti inquietanti perché dicono a ogni genitore che il proprio figlio potrebbe essere entro breve termine una vittima di un attacco informatico. Detto questo vorrei passare da numeri globali, tanto "freddi" da farci pensare che "tanto a noi certe cose non succedono", a qualcosa di così particolare che potremmo ...

