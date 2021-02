Inter-Juventus, la formazione ufficiale scelta da Pirlo: due sorprese (Di martedì 2 febbraio 2021) Sciolte le ultime riserve di Andrea Pirlo in ottica formazione per Inter–Juventus, gara valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Come confermato nell’Intervista di vigilia in porta spazio a Buffon, davanti a lui tornano insieme dal 1? de Ligt e Demiral con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Rugani prestato al Cagliari: a giugno cessione o scambio sorprese a centrocampo con Bernardeschi che darà ampiezza a sinistra, Rabiot e Bentancur agiranno in mezzo e McKennie nel suo ruolo da invasore partendo da destra. Tandem offensivo composto dal solito Cristiano Ronaldo insieme a Kulusevski, pronto a favorire con i suoi movimenti gli inserimenti dello statunitense. Questi i titolari per ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Sciolte le ultime riserve di Andreain otticaper, gara valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Come confermato nell’vista di vigilia in porta spazio a Buffon, davanti a lui tornano insieme dal 1? de Ligt e Demiral con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Rugani prestato al Cagliari: a giugno cessione o scambioa centrocampo con Bernardeschi che darà ampiezza a sinistra, Rabiot e Bentancur agiranno in mezzo e McKennie nel suo ruolo da invasore partendo da destra. Tandem offensivo composto dal solito Cristiano Ronaldo insieme a Kulusevski, pronto a favorire con i suoi movimenti gli inserimenti dello statunitense. Questi i titolari per ...

