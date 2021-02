Inter-Juventus, dove vederla. Secondo atto (Di martedì 2 febbraio 2021) Prima semifinale di Coppa Italia a San Siro. Conte senza Lukaku e Hakimi. Per Pirlo più Kulusevski che Morata Inter-Juventus, dove vederla Inter-Juventus, dove vederla Inter-Juventus, dove vederla – L’Inter ha vinto lo scontro diretto in campionato per 2-0 a San Siro, ma dopo quella sconfitta la Juventus non ha più perso, registrando nelle ultime prestazioni la cifra record di dieci reti fatte e zero subite. Con il successo casalingo i nerazzurri hanno trovato maggiore convinzione nei propri mezzi e dopo l’eliminazione del Milan vorrebbero bissare con quella dei campioni d’Italia. La squadra di Pirlo si è ripresa bene dal colpo subíto e nella ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021) Prima semifinale di Coppa Italia a San Siro. Conte senza Lukaku e Hakimi. Per Pirlo più Kulusevski che Morata– L’ha vinto lo scontro diretto in campionato per 2-0 a San Siro, ma dopo quella sconfitta lanon ha più perso, registrando nelle ultime prestazioni la cifra record di dieci reti fatte e zero subite. Con il successo casalingo i nerazzurri hanno trovato maggiore convinzione nei propri mezzi e dopo l’eliminazione del Milan vorrebbero bissare con quella dei campioni d’Italia. La squadra di Pirlo si è ripresa bene dal colpo subíto e nella ...

