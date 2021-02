Inter-Juve di Coppa Italia | Truman o i talk-show? La tv del 2 febbraio

(Di martedì 2 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, martedì 2RaiUno alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra, valida per la semifinale di. Le due squadre si ritroveranno, ancora a San Siro, dieci giorni dopo il 2-0 nerazzurro in campionato firmato Vidal e Barella: la telecronaca della partita sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel presentation studio e Thomas Villa a bordocampo. Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Daydreamer – Le ali del sogno”. Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su ...

juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : Quando il Derby d'Italia è in Coppa... ?? #BlackAndWhiteStories ?? - forumJuventus : Pirlo pre #InterJuve: 'Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. Gioca Buffon' ???… - CR7ALGERINAO1 : RT @LKinoshi: Prima di tutto grazie a tutti. ?? Seconda cosa si, sono già operativo. Domani c’è Inter-Juve, non posso mancare ???? https:/… - iamasitamichel1 : ???COPPA ITALIA???? Semi-Finale Casa INTER???? JUVE???? 2 Febraio 20:45 @ Giuseppe Meazza FORZA INTER ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve

sono chiamate a due sfide.- Partiamo dai padroni di casa. Antonio Conte di nuovo contro la sua vecchia squadra, il gruppo che lui stesso ha plasmato riportandolo a vette ...L'ha prestato per la seconda volta Nainggolan al Cagliari , il Napoli ha ceduto Llorente e Milik , lasi è liberata di Khedira . La Fiorentina, invece, ha trattenuto Callejon, che non ...Intervistato da CMIT TV, l'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie ha rivelato un retroscena relativo a Nicolò Barella: "Quando sono arrivato a Cagliari non sapevo chi ...David Trezeguet, ex bomber della Juve, parla in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Vincere a Milano sarebbe importante per dimostrare che la Juve ha ancora la stessa voglia di vinc ...