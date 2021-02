Inter contro Juve: ecco perché Pirlo rischia di più (Di martedì 2 febbraio 2021) E' solo una semifinale di Coppa Italia, tra l'altro nemmeno definitiva perché tutto si deciderà nella gara di ritorno di Torino del 9 febbraio. Eppure Inter-Juventus atto primo, che arriva a due settimane e mezzo dallo scontro diretto di campionato, ha un peso specifico molto superiore alla semplice posta in palio di un mezzo posto nella finale di Roma del prossimo maggio. Tra Conte e Pirlo chi si gioca di più è il tecnico bianconero e non perché la Coppa Italia sia in cima alla lista dei desideri dei campioni d'Italia. Anzi. Si gioca di più e rischia di più perché il verdetto del match di campionato è stato così netto nei numeri (2-0) e nello svolgimento della trama da lasciar immaginare un capovolgimento delle gerarchie nel calcio italiano dopo nove ... Leggi su panorama (Di martedì 2 febbraio 2021) E' solo una semifinale di Coppa Italia, tra l'altro nemmeno definitivatutto si deciderà nella gara di ritorno di Torino del 9 febbraio. Eppurentus atto primo, che arriva a due settimane e mezzo dallo sdiretto di campionato, ha un peso specifico molto superiore alla semplice posta in palio di un mezzo posto nella finale di Roma del prossimo maggio. Tra Conte echi si gioca di più è il tecnico bianconero e nonla Coppa Italia sia in cima alla lista dei desideri dei campioni d'Italia. Anzi. Si gioca di più edi piùil verdetto del match di campionato è stato così netto nei numeri (2-0) e nello svolgimento della trama da lasciar immaginare un capovolgimento delle gerarchie nel calcio italiano dopo nove ...

