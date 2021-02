Il sindaco di Telese Caporaso a Napoli per l’insediamento del vescovo Battaglia

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Telese

anteprima24.it

A seguito della positività di un alunno della scuola dell'Infanzia diTerme nel plesso di via Papa Giovanni XXIII, ilCaporaso tramite apposita ordinanza sindacale ha disposto la chiusura del plesso per due giorni per effettuare la sanificazione e l'...'Ciao Vito comedi un piccolo comune di montagna, pergiunta terremotato, fatico a ... Il rientro di Renzi nel governo è un cavallo di Troia contro Pd e M5S (di Luca) / 3. Conte l'...Telese Terme (Bn) – Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, è stato costretto a emettere un’ordinanza per sancire la chiusura della Scuola dell’Infanzia di via Papa Giovanni XXIII nelle giornat ...“Terra mia, Terra mia, sono le parole di Pino Daniele che ho amato tanto”. Il nuovo Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, dal pulpito del Duomo cita il cantautore partenopeo scomparso per il dis ...