Il ruolo dei social network nella sicurezza dei minori in rete (Di martedì 2 febbraio 2021) Foto PixabayQuesto commento arriva in risposta allo scritto di Guido Scorza, relatore del provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali sul blocco di TikTok, che ha spiegato le ragioni di un'iniziativa e si inserisce in un dibattito aperto tra esperti sulle politiche da adottare per rendere internet un luogo sicuro per i più piccoli. Si è fatto un gran parlare in questi giorni della vicenda TikTok e della bambina di 10 anni morta a Palermo, apparentemente mentre partecipava a una macabra sfida. Tale tristissima vicenda naturalmente ha scatenato polemiche sull'utilizzo dei social media da parte dei giovanissimi e sul ruolo che essi ormai svolgono nella cultura minorile. È giusto o meno considerarli ancora come semplici hosting che si popolano di contenuti generati dagli utenti senza più o meno ...

