Il pronipote del Duce nella Lazio Primavera. Mamma Alessandra Mussolini: "Lasciatelo in pace" (Di martedì 2 febbraio 2021) "Un ragazzo umile e lavoratore, che si mette al servizio della squadra, sempre e comunque. Non è un caso che quest'anno la maglia da titolare sia caduta sempre sulle sue spalle. Semplice e concreto, due caratteristiche che ogni allenatore cerca nel proprio gruppo. In una squadra dove troppo spesso a trionfare è la teoria, Floriani Mussolini è la vittoria del pragmatismo". Così un sito specializzato descrive il calciatore della Lazio Primavera che oggi ha guadagnato un articolo sul Messaggero per motivi extracalcistici. Sulla maglietta della Lazio il doppio cognome Floriani Mussolini "C'è un Mussolini che gioca nella Primavera della Lazio". E' il titolo del Messaggero di questa mattina riferito appunto a Romano, figlio di ...

