Il Bonus Renzi non c’è più | cosa l’ha sostituito e a chi spetta

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il Decreto Legge n. 3/2020 (convertito nella Legge n. 21/2020) ha introdotto dal 1° luglio 2021, abrogando il cosiddetto, due nuove misure di sostegno al reddito: trattamento integrativo per i redditi fino a 28.000 euro; ulteriore detrazioni fiscale per i redditi da 28.000 a 40.000 euro. I potenziali beneficiari di entrambe le misure sono i titolari di: redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1 del TUIR) alcuni redditi assimilati (articolo 50, comma 1 del TUIR) quali: i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale; i compensi per l’attività svolta sotto forma di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Renzi

Introdotto dal governonel 2016, ilcultura è stato rinnovato dai governi successivi ma il budget si è andato via via assottigliando anno dopo anno. Tag:fiscali Titoli Italia A B C ...Come ricorda laleggepertutti.it , i contributi interessati sono: Indennità Covid e reddito di emergenza; Naspi, reddito cittadinanza, exbebè, pensioni, social card; Indennità ...Bonus e soldi in arrivo a febbraio. Da oggi, infatti, è in programma l’accredito di somme relative ad una serie di contributi per famiglie, disoccupati e soggetti in particolare difficoltà. Come ricor ...Il mese di febbraio porta con sé il nuovo calendario dei pagamenti INPS. Si parte il secondo giorno del mese con l'erogazione della terza indennità Covid-19: 1000 euro per i lavoratori più danneggiati ...