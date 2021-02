Golpe in Birmania, Biden minaccia sanzioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Esercito in strada, telecomunicazioni interrotte. L'appello della leader Aung San Suu Kyi dopo l'arresto: "Non piegatevi a i militari" Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Esercito in strada, telecomunicazioni interrotte. L'appello della leader Aung San Suu Kyi dopo l'arresto: "Non piegatevi a i militari"

