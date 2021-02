Girandola totoministri | spunta il pm Greco In bilico la grillina Catalfo e i vertici Inps

Ultime Notizie dalla rete : Girandola totoministri

Quotidiano.net

La ministra del Lavoro nel mirino, coi colleghi Bonafede e Azzolina. Rischiano Tridico e Mimmo Parisi, l'uomo dei navigator. Si moltiplicano i pretendenti ai dicasteri di peso. Se Gualtieri dovesse ...Ladi voci negli ultimi giorni non si è mai fermata. Il protagonista però è sempre lo ... 'Le veline del Palazzo riempiono i giornali di. Chiacchiere buone solo per far passare il ...La ministra del Lavoro nel mirino, coi colleghi Bonafede e Azzolina. Rischiano Tridico e Mimmo Parisi, l’uomo dei navigator. Si moltiplicano i pretendenti ai dicasteri di peso. Se Gualtieri dovesse sa ...