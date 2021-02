Giallofucsia divisi su tutto, Conte ter sempre più lontano. Oggi Fico da Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – La trattativa nella maggioranza Giallofucsia per formare un nuovo governo è bloccata: le richieste di Renzi – a partire dal documento scritto, che non ci sarà – non sono state ancora accolte e il tempo stringe. Oggi infatti il presidente della Camera Fico, incaricato di un mandato esplorativo, dovrà riferire al Quirinale. Allo stato attuale però non ha niente in mano: Pd, M5S, LeU, Italia Viva ed Europeisti non sono giunti ad un accordo praticamente su niente. Dalla riforma della legge elettorale al Mes sanitario, dalle politiche del lavoro al reddito di cittadinanza: il tavolo alla Camera è bloccato. E intanto i leader dei partiti non hanno ancora trovato la quadra. Né sul nome del premier – il Conte ter è sempre più in salita – né sui nomi dei ministri. Italia Viva alza continuamente la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – La trattativa nella maggioranzaper formare un nuovo governo è bloccata: le richieste di Renzi – a partire dal documento scritto, che non ci sarà – non sono state ancora accolte e il tempo stringe.infatti il presidente della Camera, incaricato di un mandato esplorativo, dovrà riferire al Quirinale. Allo stato attuale però non ha niente in mano: Pd, M5S, LeU, Italia Viva ed Europeisti non sono giunti ad un accordo praticamente su niente. Dalla riforma della legge elettorale al Mes sanitario, dalle politiche del lavoro al reddito di cittadinanza: il tavolo alla Camera è bloccato. E intanto i leader dei partiti non hanno ancora trovato la quadra. Né sul nome del premier – ilter èpiù in salita – né sui nomi dei ministri. Italia Viva alza continuamente la ...

