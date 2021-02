GF Vip: Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ai Ferri Corti! (Di martedì 2 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip, tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi la tensione aumenta. Ultimamente i due non fanno altro che discutere e punzecchiarsi. Proprio come è successo poche ore fa, subito dopo la diretta del Reality. Parole dure sono state dette dall’influencer milanese, il quale pare abbia definitivamente chiuso con la modella. Scopriamo insieme cosa è successo! La scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha tenuto tutti sulle spine. Una diretta a dir poco esplosiva, piena di importantissimi incontri. Da quello avvenuto tra i due fratelli Nicolò ed Andrea Zenga, alla madre di Giulia Salemi, Fariba, che è entrata nella casa. Insomma, l’altra sera è stato un susseguirsi di emozioni e non solo per noi. I concorrenti infatti, vivono tutta la tensione sulla loro pelle, e capita spesso si ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip, trala tensione aumenta. Ultimamente i due non fanno altro che discutere e punzecchiarsi. Proprio come è successo poche ore fa, subito dopo la diretta del Reality. Parole dure sono state dette dall’influencer milanese, il quale pare abbia definitivamente chiuso con la modella. Scopriamo insieme cosa è successo! La scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha tenuto tutti sulle spine. Una diretta a dir poco esplosiva, piena di importantissimi incontri. Da quello avvenuto tra i due fratelli Nicolò ed Andrea Zenga, alla madre di, Fariba, che è entrata nella casa. Insomma, l’altra sera è stato un susseguirsi di emozioni e non solo per noi. I concorrenti infatti, vivono tutta la tensione sulla loro pelle, e capita spesso si ...

CheDonnait : Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sono ormai ai ferri corti: cos'è successo dopo la diretta. #GFVIP #Tzvip #prelemi - AlessiaCarbona2 : RT @falsaaaaah: Quando Tommaso diceva: 'siamo qui per farci conoscere e mettere le basi per il nostro futuro lavorativo, non per accoppiarc… - Ccrrriii : - AmiciSondaggi : @PiccolaFlo_82 Domenica Vip l’ha fatta , poi se loro in puntata fanno vedere solo le cose di Tommaso che può farci?… - Frances28064898 : RT @falsaaaaah: Quando Tommaso diceva: 'siamo qui per farci conoscere e mettere le basi per il nostro futuro lavorativo, non per accoppiarc… -