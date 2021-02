Genoa | Scamacca | “Grinta | cuore e anima Felicissimo di continuare qui”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 2 febbraio 2021) Riccardoè stato uno dei nomi che ha infiammato le ultime ore del mercato di gennaio, eppure è rimasto al. Di proprietà del Sassuolo, il centravanti non ha disprezzato assolutamente il non aver cambiato squadra, anzi. Come dimostra il suo recente post social su Instagram, è ben contento di dare tutto per il Grifone.: gioia socialcaption id="attachment 1056939" align="alignnone" width="793"(getty images)/captionDopo le parole del ds del Sassuolo Carnevali che ne aveva confermato la permanenza al, ma con la volontà di un futuro in neroverde, ecco le parole del diretto interessato, a mercato chiuso e con la consapevolezza di potera brillare in Liguria: "questo quello ...