Gasperini | “Non pensiamo ai problemi del Napoli | sono una squadra da scudetto”

Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli, in programma domani allo Stadio Maradona. Queste le parole del tecnico dell'Atalanta: "Siamo entrati subito in campo col pensiero alla semifinale. Giochiamo talmente tante partite in poco tempo: se pensiamo che solo una settimana fa, avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio. Credo che la cosa migliore sia pensare al Napoli domani: sarà una partita di grande valore. Facciamo una semifinale in due tempi, prima a Napoli e una settimana dopo qui a Bergamo, passare il turno sarebbe un traguardo molto, molto importante". Difficoltà con la Lazio: "Effettivamente è un momento che tutte quante spingono molto molto forte però ...

