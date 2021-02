F1, John Elkann: “Ferrari deve ricominciare con umiltà. Un grande passato non significa un grande futuro” (Di martedì 2 febbraio 2021) La Ferrari è reduce da un 2020 estremamente deludente, con un sesto posto nella classifica costuttori del Mondiale F1 e soltanto da alcuni lampi di Charles Leclerc e Sebastian Vettel che hanno raccolto complessivamente tre podi. La Scuderia di Maranello spera di risalire la china nel campionato che incomincerà tra meno di due mesi, anche se non sarà facile ricucire il gap con Mercedes e Red Bull. John Elkann, Presidente della Scuderia di Maranello, ha spronato i suoi uomini, lanciando un messaggio durante la conference call con gli analisti finanziari sui conti 2020: “Un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro. Dobbiamo ricominciare con ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Laè reduce da un 2020 estremamente deludente, con un sesto posto nella classifica costuttori del Mondiale F1 e soltanto da alcuni lampi di Charles Leclerc e Sebastian Vettel che hanno raccolto complessivamente tre podi. La Scuderia di Maranello spera di risalire la china nel campionato che incomincerà tra meno di due mesi, anche se non sarà facile ricucire il gap con Mercedes e Red Bull., Presidente della Scuderia di Maranello, ha spronato i suoi uomini, lanciando un messaggio durante la conference call con gli analisti finanziari sui conti 2020: “Unnon vuol dire per forza unpresente e un. Dobbiamocon ...

