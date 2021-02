Elisabetta Gregoraci si presenta con un abito florale dallo sfondo nero. Ma ad alcuni non è sfuggito un dettaglio già visto (Di martedì 2 febbraio 2021) Una nuova puntata del seguito reality show Grande Fratello Vip è andata in onda l’1 febbraio, il reality continua ad intrattenere milioni di telespettatori che seguono le vicissitudini all’interno della Casa di Cinecittà ormai da mesi. Molti sono stati i Vip che quest’anno abbiamo conosciuto meglio all’interno del reality, ma una in particolare, ha conquistato il cuore di molti, stiamo parlando ovviamente di Elisabetta Gregoraci. La showgirl infatti, all’interno della casa, si è fatta notare per il suo carattere forte e deciso, e anche per la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli che adesso invece ha intrapreso una relazione con Giulia Salemi. Foto: Instagram stories/Elisabetta Gregoraci Nonostante la Gregoraci non sia più all’interno della Casa più spiata d’Italia, continua a far parlare di ... Leggi su virali.video (Di martedì 2 febbraio 2021) Una nuova puntata del seguito reality show Grande Fratello Vip è andata in onda l’1 febbraio, il reality continua ad intrattenere milioni di telespettatori che seguono le vicissitudini all’interno della Casa di Cinecittà ormai da mesi. Molti sono stati i Vip che quest’anno abbiamo conosciuto meglio all’interno del reality, ma una in particolare, ha conquistato il cuore di molti, stiamo parlando ovviamente di. La showgirl infatti, all’interno della casa, si è fatta notare per il suo carattere forte e deciso, e anche per la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli che adesso invece ha intrapreso una relazione con Giulia Salemi. Foto: Instagram stories/Nonostante lanon sia più all’interno della Casa più spiata d’Italia, continua a far parlare di ...

fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - interistadoc_ : RT @darveyfeels_: bello come su questo social si è femministi solo quando gli insulti e le pessime battute vengono fatti contro i propri pr… - Gregorellii : RT @darveyfeels_: bello come su questo social si è femministi solo quando gli insulti e le pessime battute vengono fatti contro i propri pr… - marcocca_ : RT @sisalvichipuoo: comunque ieri sera Elisabetta si è sentita dire: - non ti senti una merdaccia - quando torni a casa picchia la gregorac… - darveyfeels_ : bello come su questo social si è femministi solo quando gli insulti e le pessime battute vengono fatti contro i pro… -