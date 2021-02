E Sergio parlò (Di martedì 2 febbraio 2021) Non ho una grande passione per i “governi dei migliori”. Sembra tuttavia che Mattarella sia intenzionato a giocarsi la carta “finedimondo” – una riedizione in salsa anni 20 di quello che fu il governo Ciampi. E chiama Mario Draghi. Stiamo spendendo tutta la credibilità che abbiamo, dichiarando a tutto il mondo che la nostra classe politica è, sostanzialmente, da commissariare. Ma chi sarà disposto a saltare sulla barca dell’ex Presidente della BCE ed ex Governatore di BDI? Certamente il PD e, con tutta probabilità, anche FI. E’ facile ipotizzare che Bonino e i (pochi) soci, il MAIE e altri pezzetti di Parlamento seguiranno il PD. E’ chiaro che Renzi dovrà starci, in fondo è quel che voleva lui. Altro discorso sono i grillini i quali rischiano la frattura interna con un gruppo di pasdaran al seguito di Dibba e una corrente di governisti al seguito di Giggino il Bibbitaro. La Meloni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Non ho una grande passione per i “governi dei migliori”. Sembra tuttavia che Mattarella sia intenzionato a giocarsi la carta “finedimondo” – una riedizione in salsa anni 20 di quello che fu il governo Ciampi. E chiama Mario Draghi. Stiamo spendendo tutta la credibilità che abbiamo, dichiarando a tutto il mondo che la nostra classe politica è, sostanzialmente, da commissariare. Ma chi sarà disposto a saltare sulla barca dell’ex Presidente della BCE ed ex Governatore di BDI? Certamente il PD e, con tutta probabilità, anche FI. E’ facile ipotizzare che Bonino e i (pochi) soci, il MAIE e altri pezzetti di Parlamento seguiranno il PD. E’ chiaro che Renzi dovrà starci, in fondo è quel che voleva lui. Altro discorso sono i grillini i quali rischiano la frattura interna con un gruppo di pasdaran al seguito di Dibba e una corrente di governisti al seguito di Giggino il Bibbitaro. La Meloni ...

