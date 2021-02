Crisi di governo, non toccate Lucia Azzolina (Di martedì 2 febbraio 2021) In queste ore uno dei nomi che circolano, da sacrificare in nome di un governo “Conte ter” benedetto dall’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, è quello della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Il leader di “Italia Viva” vorrebbe silurare la giovane siciliana che è arrivata a coprire la poltrona più importante di viale Trastevere dopo aver svolto le mansioni di sottosegretaria nel primo governo Conte. Un attacco che arriva da Renzi che trova la complicità del Partito Democratico che non ha sprecato una parola a difesa della ministra Azzolina. Un silenzio per nulla casuale visto che tutti sanno che la vice ministro Anna Ascani ci terrebbe tanto a quella poltrona. Dalle parti di “Italia Viva” qualcuno fa il nome di Maria Elena Boschi al posto dell’attuale inquilina di viale Trastevere ma la mascotte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) In queste ore uno dei nomi che circolano, da sacrificare in nome di un“Conte ter” benedetto dall’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, è quello della ministra dell’Istruzione,. Il leader di “Italia Viva” vorrebbe silurare la giovane siciliana che è arrivata a coprire la poltrona più importante di viale Trastevere dopo aver svolto le mansioni di sottosegretaria nel primoConte. Un attacco che arriva da Renzi che trova la complicità del Partito Democratico che non ha sprecato una parola a difesa della ministra. Un silenzio per nulla casuale visto che tutti sanno che la vice ministro Anna Ascani ci terrebbe tanto a quella poltrona. Dalle parti di “Italia Viva” qualcuno fa il nome di Maria Elena Boschi al posto dell’attuale inquilina di viale Trastevere ma la mascotte ...

