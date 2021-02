Covid, aumentano contagi e decessi. Rasi: “Non si perda tempo sugli anticorpi monoclonali” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tornano a salire i decessi e i contagi, mentre calano i ricoveri tanto in terapia intensiva quanto nei reparti ordinari. In questo secondo giorno in cui l’Italia è tornata a essere quasi tutta gialla, i dati del ministero della Salute sull’andamento della pandemia da Covid, continuano a descrivere una situazione sul filo e ancora per lo più critica. Intanto, mentre continua tra le difficoltà la campagna per il vaccino, si fanno sentire sempre più forti le voci che chiedono un’accelerazione sulle cure. E su quella con anticorpi monoclonali in particolare. “L’Agenzia italiana del farmaco, Aifa, ha degli strumenti normativi che le permettono di dare subito indicazioni d’uso in emergenza per gli anticorpi monoclonali anti-Covid”, ha spiegato l’ex direttore ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Tornano a salire ie i, mentre calano i ricoveri tanto in terapia intensiva quanto nei reparti ordinari. In questo secondo giorno in cui l’Italia è tornata a essere quasi tutta gialla, i dati del ministero della Salute sull’andamento della pandemia da, continuano a descrivere una situazione sul filo e ancora per lo più critica. Intanto, mentre continua tra le difficoltà la campagna per il vaccino, si fanno sentire sempre più forti le voci che chiedono un’accelerazione sulle cure. E su quella conin particolare. “L’Agenzia italiana del farmaco, Aifa, ha degli strumenti normativi che le permettono di dare subito indicazioni d’uso in emergenza per glianti-”, ha spiegato l’ex direttore ...

