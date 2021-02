Coppia morta a Colle Vareno: il gesto d’amore per assicurare un “futuro felice” alla loro piccola (Di martedì 2 febbraio 2021) È stata istituita una raccolta fondi per aiutare la bambina di 5 anni che lo scorso 31 gennaio ha visto morire i suoi genitori, nel corso di una gita domenicale sulle montagne del bresciano. L’iniziativa è stata proposta da un’amica della Coppia e in poche ore ha già mosso lo spirito solidale di più di 3.000 donatori. La tragedia vissuta dalla bambina La scorsa domenica, Fabrizio Martino e Valeria Coletta si trovavano a Colle Vareno con la figlia e due amici. La loro doveva essere una semplice escursione, ma un’accidentale caduta della donna sul terreno ghiacciato l’ha portata a scivolare lungo un dirupo. Il marito ha cercato inutilmente di salvarla, precipitando a sua volta: entrambi sono purtroppo deceduti. La Coppia di amici presente sul posto si è immediatamente occupata ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) È stata istituita una raccolta fondi per aiutare la bambina di 5 anni che lo scorso 31 gennaio ha visto morire i suoi genitori, nel corso di una gita domenicale sulle montagne del bresciano. L’iniziativa è stata proposta da un’amica dellae in poche ore ha già mosso lo spirito solidale di più di 3.000 donatori. La tragedia vissuta dbambina La scorsa domenica, Fabrizio Martino e Valeria Coletta si trovavano acon la figlia e due amici. Ladoveva essere una semplice escursione, ma un’accidentale caduta della donna sul terreno ghiacciato l’ha portata a scivolare lungo un dirupo. Il marito ha cercato inutilmente di salvarla, precipitando a sua volta: entrambi sono purtroppo deceduti. Ladi amici presente sul posto si è immediatamente occupata ...

