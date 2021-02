Calciomercato invernale 2020/21, le pagelle delle squadre di Serie A (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Calciomercato invernale si è concluso ieri sera, lunedì 1 febbraio 2021, alle ore 20 ed è stato caratterizzato sicuramente dalla sobrietà e dall’assenza di colpi eclatanti a causa della situazione finanziaria di molte società a seguito del COVID-19. Nonostante ciò, alcune squadre si sono distinte maggiormente nelle mosse di mercato, sia in positivo che in negativo. Ecco le pagelle del Calciomercato invernale della stagione 2020/21 di Serie A. MILAN, voto 8 Grazie ad innesti mirati e sorprese sconosciute la squadra di Pioli è riuscita ad aumentare il potenziale già presente, confermandosi una delle pretendenti più Serie per vincere lo scudetto. La sorpresa è sicuramente il difensore Tomori, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilsi è concluso ieri sera, lunedì 1 febbraio 2021, alle ore 20 ed è stato caratterizzato sicuramente dalla sobrietà e dall’assenza di colpi eclatanti a causa della situazione finanziaria di molte società a seguito del COVID-19. Nonostante ciò, alcunesi sono distinte maggiormente nelle mosse di mercato, sia in positivo che in negativo. Ecco ledeldella stagione/21 diA. MILAN, voto 8 Grazie ad innesti mirati e sorprese sconosciute la squadra di Pioli è riuscita ad aumentare il potenziale già presente, confermandosi unapretendenti piùper vincere lo scudetto. La sorpresa è sicuramente il difensore Tomori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato invernale Tiago Pinto, domani conferenza per spiegare il mercato della Roma

Commenta per primo Tiago Pinto parlerà domani alle 15,30 in conferenza stampa a Trigoria per spiegare le scelte di mercato della Roma nell'ultima sessione invernale. Saranno tanti i nodi da sciogliere per il gm, dal rilancio decisivo per Reynolds allo scambio saltato Dzeko - Sanchez , passando per l'accordo raggiunto con Stefan El Shaarawy.

PRESIDENTE LOVISA: "MASSIMA FIDUCIA NELLA SQUADRA E NEI NUOVI"

Pubblichiamo le dichiarazioni del presidente Mauro Lovisa , a conclusione della sessione invernale del calciomercato: «Abbiamo completato un mercato fatto di operazioni intelligenti e mirate , che sposano appieno la filosofia societaria. Quella di un progetto ambizioso e che vuole sempre ...

Serie A, come cambiano le formazioni dopo il mercato invernale Calciomercato.com Pellegrino a Catanista: “Squadra completata con caratteristiche diverse. Non potevamo garantire certi contratti”

Cessione Pecorino arrivata all’ultimo: “Questo era il mercato dei conti a posto, dello zero a zero, tutto ciò che doveva entrare, necessitava di uscite obbligate e così è stato. Noi pensavamo di poter ...

Sampdoria: cosa c’è dietro il no di Jankto al Parma? Il retroscena

Tante le voci di calciomercato su Jankto, il giocatore della Sampdoria ha rifiutato diverse destinazioni, anche il Parma ci aveva provato ...

