Briosco | fa un incidente con l' auto della madre | è ai domiciliari

Ultime Notizie dalla rete : Briosco incidente

IL GIORNO

... quando un giovane non si è fermato all'alt di un posto di controllo dei carabinieri di Giussano nella frazione di Capriano di. Immediatamente i militari sono saliti sulla gazzella per ...nel pomeriggio di domenica 24 gennaio sulla Ss.36. Poco dopo lo svincolo di, in direzione sud, un motociclista a bordo della sua Harley Davidson ha perso il controllo del mezzo ed è ...Briosco (Monza e Brianza), 2 febbraio 2021 - Era passata da poco la mezzanotte dell'altra notte, quando un giovane non si è fermato all'alt di un posto di controllo dei carabinieri di Giussano nella f ...Con il fratello era stato il primo corridore a vincere il Palio degli zoccoli per la contrada San Giorgio di Desio, scomparso a ottobre in seguito ad un incidente domestico, è stata celebrata una Mess ...