Boscaglia | “La mia sulla Ternana | batterla può dare una spinta Nessuno mi ha detto di essere scontento”

Un giorno e sarà Palermo-Ternana.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è tornato a parlare della prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione del match d'andata. Ma non solo..."Dobbiamo pensare che giocare a Palermo non è come giocare a Bisceglie o a Viterbo, con tutto il rispetto. Giocare senza pubblico non è facile, ci sono calciatori che devono lavorare per avere un rendimento costante. Non è un risultato importante che può farci fare il salto di qualità, questa squadra ha tanti margini di miglioramento. È evidente che un filotto di risultati positivi o vincere contro grandi squadre può aumentare l'autostima, la cosa che mi interessa di più è ...

