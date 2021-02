Battipaglia | in due rapinano supermercato | colpo da 2mila euro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonta a circail bottino della rapina effettuata in orario di chiusura alConad di via Catania a. Due persone armate, ma i carabinieri ritengono si tratti di una pistola giocattolo, hanno minacciato i dipendenti alla cassa e si sono fatti consegnare l’incasso presente a fine giornata. I due, presumibilmente italiani anche se hanno proferito poche parole, erano completamente travestiti con il volto coperto ed indossavano delle tute. Sono fuggiti a bordo di un’autovettura molto probabilmente rubata. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per individuarli. Nessuno dei dipendenti e dei clienti è rimasto ferito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.