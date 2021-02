Bassetti minacciato di morte dai no vax dopo lo scontro con Amici (e la Prefettura lo mette sotto vigilanza) (Di martedì 2 febbraio 2021) Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del duro scontro tra Matteo Bassetti, il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, e Mariano Amici, il medico che fa i tamponi ai kiwi (qui vi spieghiamo perché è una bufala). Da quel giorno Bassetti è stato preso nel mirino dagli haters. Che lo hanno minacciato di morte Non è la prima volta che gli succede: qualche tempo fa ad esempio aveva spiegato che prima o poi sarebbe stato opportuno avere un lasciapassare vaccinale per accedere ai luoghi e ai trasporti pubblici. E i negazionisti si sono scatenati contro il medico che questa estate era diventato il loro idolo per dichiarazioni come ” il virus morde meno”. Questa volta la situazione è diventata preoccupante perché, come denuncia lo stesso ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del durotra Matteo, il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, e Mariano, il medico che fa i tamponi ai kiwi (qui vi spieghiamo perché è una bufala). Da quel giornoè stato preso nel mirino dagli haters. Che lo hannodiNon è la prima volta che gli succede: qualche tempo fa ad esempio aveva spiegato che prima o poi sarebbe stato opportuno avere un lasciapassare vaccinale per accedere ai luoghi e ai trasporti pubblici. E i negazionisti si sono scatenati contro il medico che questa estate era diventato il loro idolo per dichiarazioni come ” il virus morde meno”. Questa volta la situazione è diventata preoccupante perché, come denuncia lo stesso ...

Noovyis : (Bassetti minacciato di morte dai no vax dopo lo scontro con Amici (e la Prefettura lo mette sotto vigilanza)) Pla… - neXtquotidiano : Bassetti minacciato di morte dai no vax dopo lo scontro con Amici (e la Prefettura lo mette sotto vigilanza)… - DavidedaBrescia : Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale via - OrioliPaolo : Solidarietà a #Bassetti minacciato di morte da alcuni #novax Si può non condividere le posizioni di qualcuno, ma mi… - QuotidianPost : Bassetti minacciato di morte: “Messaggi trasmessi alla Digos” -