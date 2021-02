Amalfi, frana lungo la statale: si stacca parte del costone roccioso. L’intervento con l’elicottero per recuperare le famiglie intrappolate – Video (Di martedì 2 febbraio 2021) Crollo lungo la statale Amalfitana. Una grande frana si è staccata dal costone roccioso che sovrasta la strada invadendo la statale 163 al chilometro 23,700 e bloccando la via per Positano. Al momento non si registrano vittime, ma molte case sono rimaste isolate a causa del distacco. Per questo i Vigili del fuoco hanno evacuato le abitazioni, utilizzando anche un elicottero per le operazioni. Le famiglie sono state tratte in salvo e si trovano ora in un albergo di Amalfi. La frana ha coinvolto anche un tratto di spiaggia al di sotto del lungomare di Amalfi, bloccando anche la strada di accesso al porto. Gli studenti che frequentano scuole di Positano sono rientrati via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Crollolatana. Una grandesi èta dalche sovrasta la strada invadendo la163 al chilometro 23,700 e bloccando la via per Positano. Al momento non si registrano vittime, ma molte case sono rimaste isolate a causa del distacco. Per questo i Vigili del fuoco hanno evacuato le abitazioni, utilizzando anche un elicottero per le operazioni. Lesono state tratte in salvo e si trovano ora in un albergo di. Laha coinvolto anche un tratto di spiaggia al di sotto delmare di, bloccando anche la strada di accesso al porto. Gli studenti che frequentano scuole di Positano sono rientrati via ...

